أجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-7 13-8 16-10 بيت لحم 14-7 13-8 16-10 رام الله والبيرة 13-6 12-7 15-9 طولكرم 18-10 18-10 20-13 نابلس 16-8 15-9 18-10 قلقيلية 18-10 18-10 20-13 جنين 20-9 19-10 21-11 سلفيت 14-7 13-8 16-10 طوباس 20-9 19-10 21-11 روابي 16-8 15-9 18-10 الخليل 13-6 12-7 15-9 غزه 19-11 19-11 21-14 أريحا 22-12 21-13 23-14 خانيونس 19-11 19-11 21-14 الأغوار الشمالية 20-10 19-11 21-12 رفح 20-10 20-10 22-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطراً على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: