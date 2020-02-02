شؤون فلسطينية

كوشنر: ينبغي على إسرائيل عدم المجازفة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

كوشنر: ينبغي على إسرائيل عدم المجازفة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره
رام الله - دنيا الوطن
أكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أنه ينبغي على إسرائيل ألا تجازف بالاعتراف بالفلسطينيين كدولة، إذا لم يلتزموا بشروط معينة في خطة السلام.

والخطة المذكورة التي عرضها ترامب، الثلاثاء الماضي، في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تكشف عن تنازلات كبيرة لمصلحة الدولة العبرية، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفضها بشدة.

وصرح كوشنر لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، بأن المطلوب من الفلسطينيين قبل الحصول على دولة أن تكون لديهم صحافة حرة وانتخابات حرة وحرية ممارسة المعتقد وقضاء مستقل ونظام مالي متين.

وأضاف: "إذا أراد الفلسطينيون أن يتمتع شعبهم بحياة أفضل، أمامنا اليوم إطار للقيام بذلك".

وتابع "إذا كانوا يعتقدون أنهم غير قادرين على التزام هذه المعايير، لا أعتقد أننا نستطيع دفع إسرائيل إلى المجازفة بالاعتراف بهم كدولة".

وتعرض كوشنر لانتقادات بعد إدلائه بتصريحات قاسية حيال الفلسطينيين إثر عرض الخطة.

وكان مستشار ترامب صرح، الثلاثاء، لـ(سي إن إن) بأن الفلسطينيين "كانوا ماهرين في الماضي في فن تفويت كل الفرص التي منحت لهم. وإذا فوتوا هذه الفرصة (...) أعتقد أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة في مواجهة المجتمع الدولي والقول إنهم ضحايا".

ومن أبرز بنود الخطة الأميركية جعل ضاحية أبو ديس القريبة من القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية برمتها عاصمة لدولتهم المنشودة.

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