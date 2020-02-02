اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين- نابلس بالقرب من مفترق البلدة، وأوقفت المركبات، وودققت في هويات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، كما أطلق جنود الاحتلال النار صوب مركبة مارة في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.



وفي السياق ذاته، أعاقت قوات الاحتلال، حركة المواطنين على مفترق بلدة جبع جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا على المفترق وأوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها.



رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.