إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اصطدام سيارته بمكعب اسمنتي بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب سائق فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، في مدينة جنين، بعدما اصطدمت سيارته بمكعب اسمنتي، بحسب ما أعلنه موقع (واللا) الاسرائيلي.
أصيب سائق فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، في مدينة جنين، بعدما اصطدمت سيارته بمكعب اسمنتي، بحسب ما أعلنه موقع (واللا) الاسرائيلي.
وزعم الموقع، قائلا: "فلسطيني حاول دهس جنود من الجيش الإسرائيلي الليلة جنوب جنين واصطدمت سيارته في مكعب أسمنت، وتم اعتقاله، ولم يصب أي جندي".
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