إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اصطدام سيارته بمكعب اسمنتي بجنين





وزعم الموقع، قائلا: "فلسطيني حاول دهس جنود من الجيش الإسرائيلي الليلة جنوب جنين واصطدمت سيارته في مكعب أسمنت، وتم اعتقاله، ولم يصب أي جندي".



رام الله - دنيا الوطنأصيب سائق فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، في مدينة جنين، بعدما اصطدمت سيارته بمكعب اسمنتي، بحسب ما أعلنه موقع (واللا) الاسرائيلي.