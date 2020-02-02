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الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر واسرائيل شمال سيناء

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر واسرائيل شمال سيناء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة) الفضائية، عن مصادر لها، أن مسلحون فجروا مساء اليوم الأحد، خط الغاز الرابط بين جمهورية مصر العربية واسرائيل في شمال سيناء.

وأشارت المصادر لقناة الجزيرة، إلى أن تفجير خط الغاز، وقع في منطقة بئر العبد شمالي سيناء.

وكانت اسرائيل، قد شرعت قبل أيام، بتصدير الغاز الطبيعي إلى جمهورية مصر العربية، في إطار صفقة وقعتها الاولى، منذ إقرار السلام في عام 1979.

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