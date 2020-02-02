شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: ترامب تجاوز كل الخطوط الحمراء

العربية الفلسطينية: ترامب تجاوز كل الخطوط الحمراء
رام الله - دنيا الوطن
قال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة: " لقد تجاوز الرئيس الأميركي كل الخطوط الحمراء"، مبيناً أنه الوجه الحقيقي لأميركا، مشيراً إلى أن إعلان ترامب لتفاصيل ما يسمى بـــ" صفقة القرن " سلب حقوق الفلسطينيين، و قوض حلم حل الدولتين.

وقال: " لم نتفاجأ بإعلان الإدارة الأميركية تفاصيل الصفقة"، موضحاً أن ذلك يعبر عن انحياز أميركا الكامل للاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أن أميركا لم تعد وسيطا نزيها في عملية التسوية بين الفلسطينيين و الإسرائيليين، مؤكداً أن الرئيس الأميركي ضرب عرض الحائط بالقرارات الشرعية الدولية بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها، نافياً إمكانية أي دولة ، و أي قوة مهما عظمت أن تنهي القضية الفلسطينية التاريخية، و العادلة.

و شدد عاشور في تصريحاته على وقوف شعبنا الفلسطيني خلف قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عباس، مؤكداً رفض الفصائل الفلسطينية كافة لما يسمى بـــ" صفقة القرن"، مبيناً أن الصفقة أفشلها شعبنا، و أن ما جرى من إعلان لها من قبل ترامب جاء ليخرج من أزمته التي يعشها في ظل محاكمته برلمانياً، و لإخراج نتانياهو من مأزقه الانتخابي.

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