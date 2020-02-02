الزعنون يطالب الاتحاد البرلماني العربي بالرد على صفقة المؤامرة الامريكية

سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد دورته الطارئة يوم السبت القادم في العاصمة الاردنية عمان، باتخاذ مواقف عملية لمواجهة ورفض صفقة المؤامرة الامريكية - الاسرائيلية التي اعلنها ترامب- نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية.



وشدد الزعنون في تصريح صحفي اصدره اليوم، وصل "دنيا الوطن"، على ضرورة تضافر الجهود البرلمانية العربية للرد على هذه الصفقة التي اعتدت على الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحماية مقدساتها المسيحية والاسلامية وحق اللاجئين في العودة. وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



كما دعا الزعنون البرلمانات العربية للتحرك مع برلمانات العالم واتحاداته الاقليمية والدولية، وحثّها على رفض تلك الصفقة التي تحاول استبدال المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمرجعيات ترامب- نتنياهو التي تهدف لتدمير أسس ومقومات النظام والأمن والسلام الدوليين، وإشاعة الفوضى واستخدام العدوان والحروب وشريعة الغاب.



تجدر الاشارة الى ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي / رئيس مجلس النواب الاردني قد وجه دعوات رسمية لكافة رؤساء البرلمانات العربية للمشاركة في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي ستعقد في عمّان السبت القادم للرد على صفقة المؤامرة الامريكية - الاسرئيلية.