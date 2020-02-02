عبد الإله الأتيرة: الأيام المُقبلة ستشهد فعاليات مركزية تجسيدًا للوحدة الوطنية

من مظاهرة فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) عبد الإله الأتيرة، أن الشعب الفلسطيني، مصمم على إفشال خطة (ترامب- نتنياهو) وذلك لكونها تستهدف إنهاء مشروعنا الوطني.



ودعا الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحرك في كل المواقع، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال؛ لإرسال رسالة رفض لكل العالم، كما فعل الرئيس في خطابه أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس.



وبين الأتيرة، أن الأيام المقبلة، ستشهد فعاليات مركزية في رام الله، بمشاركة آلاف المواطنين من كل المحافظات، رفضاً للخطة، داعياً في الوقت ذاته إلى تجسيد الوحدة الوطنية في الميدان.