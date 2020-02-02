عربي

دولة عربية تُعلن الطوارئ بسبب الجراد

دولة عربية تُعلن الطوارئ بسبب الجراد
الجراد في الصومال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة الصومال، حالة الطوارئ، بسبب اجتياح الجراد لمنطقة القرن الأفريقي، خشية من التهام الحشرات للمخزون الغذائي الخاص بواحدة من أفقر دول العالم.

وبحسب موقع قناة (روسيا اليوم)، فقد قالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان: "نعلن حالة الطوارئ الوطنية، نظراً لتزايد عدد الجراد على نحو يشكل تهديداً خطيراً لوضع الأمن الغذائي الهش".

ويرى خبراء، أن ظهور أسراب الجراد، ناجم عن التقلبات الشديدة في الأحوال الجوية.

وتعتبر الصومال، هي أول دولة في المنطقة، تتخذ إجراءات على المستوى الوطني؛ لمكافحة أسراب الجراد الجائع.

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