جريحان بهجوم في لندن ومقتل المُنفذ

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، يإصابة شخصين في اعتداء وصفته بـ "الإرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوبي العاصمة لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.



وكتبت الشرطة على حسابها في (تويتر): "نعتقد أن هناك جريحين، ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".



وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلاً، في حادث رجحت السلطات، أن يكون ذا علاقة بالإرهاب، وفق (سكاي نيوز).