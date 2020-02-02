دولي

جرحى في عملية طعن ببلجيكا

جرحى في عملية طعن ببلجيكا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام بلجيكية، الأحد، بأن الشرطة، أطلقت النار على رجل هاجم شخصين بسكين في مدينة غانت شمالي البلاد، فيما قالت السلطات إنها تجري تحقيقاً بشأن الحادثة.

وأوردت شبكة (سكاي نيوز) أن المشتبه فيه أصيب في يده بعد إطلاق النار عليه من الشرطة، وأظهرت الصور رجلاً مثبتاً على الأرض في طريق مزدحم، بينما كان الشهود يتابعون ما يجري في خوف.

وبحسب مصادر بلجيكية، فإن حالة الشخصين اللذين أصيبا في الهجوم ليست خطرة، وهما في المستشفى حاليا حيث يتلقيان العلاج.

ونقلت صحيفة (إتش إل إن) البلجيكية عن المدعي العام في البلاد قوله: إن "التحقيق مستمر، وسنعلق لاحقاً"، فيما رجح شهود عيان أن تكون منفذة الهجوم امرأة.

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