مذيعة إسرائيلية تخرج على الهواء بكمامة

رام الله - دنيا الوطنخرجت مذيعة الأخبار بالقناة (12) الإسرائيلية، مرتدية كمامة خلال إلقائها نشرة الأخبار المسائية.وقالت المذيعة الإسرائيلية: إنها قامت بهذا التصرف؛ خوفاً من انتشار فايروس (كورونا) في إسرائيل، ولتوعية الناس من خطورته.وكانت السلطات الإسرائيلية، قد شددت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس (كورونا) بمنعها أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.وكانت في وقت سابق، قد منعت جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها، بسبب المخاوف من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم، أكثر من 12 ألف شخص، في الصين وخارجها، بينهم حوالى 260، لقوا حتفهم، جراء هذا الفيروس التنفّسي المميت.