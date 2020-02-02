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شؤون فلسطينية

فلسطين تُشارك باجتماعات منظمة التعاون الإسلامي حول (صفقة القرن)

فلسطين تُشارك باجتماعات منظمة التعاون الإسلامي حول (صفقة القرن)
متظاهرون ضد صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس المحتلة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عما يسمى (صفقة القرن) في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، إنه سيتم اعتماد قرار من قبل المنظمة، شبيه بالقرار الذي اعتمد على مستوى الجامعة العربية، يؤكد موقف منظمة التعاون الإسلامي، ودولها الأعضاء من رفض ما يسمى (صفقة القرن) الأميركية الإسرائيلية.

ودعت دولة فلسطين إلى الجلسة الاستثنائية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيلقي المالكي، كلمة دولة فلسطين غداً.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي، الذي تقوم به دولة فلسطين؛ لحشد جهد دولي للتصدي للمشروع الأميركي-الإسرائيلي؛ لإنهاء القضية الفلسطينية.

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