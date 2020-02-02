محكمة الاحتلال تُخفّض أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير جعارة

الأسير هاني جعارة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المحامي جواد بولس، أن المحكمة العسكرية للاحتلال، خفّضت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق المعتقل هاني جعارة لمدة شهرين.



وأوضحت الهيئة، أن المحكمة قبلت ادّعاء المحامي بولس، والذي مثّل المعتقل جعارة، ورفضت طلب نيابة الاحتلال، بتثبيت الأمر الإداري لمدّة أربعة شهور.



وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، كانت قد أصدرت أمر اعتقال إداري لمدّة أربعة شهور بحقّ المعتقل جعارة، أمين سرّ حركة فتح في محافظة الخليل.



يذكر، أن قوّات الاحتلال، كانت قد اعتقلت جعارة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.