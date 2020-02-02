شؤون فلسطينية

القائمة المشتركة تتقدم في استطلاع رأي جديد

القائمة المشتركة تتقدم في استطلاع رأي جديد
القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع رأي جديد، أجراه مركز أبحاث إسرائيلي، استمرار تقدم حزب (أزرق أبيض) الذي يقوده بيني غانتس، على حزب (ليكود) الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الانتخابات المقبلة مطلع آذار/ مارس المقبل، رغم إعلان خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن).

ووفق الاستطلاع، الذي أجراه معهد يتسحاق كاتس الإسرائيلي، فإن (ليكود) سيحصل على 31 مقعداً خلال الانتخابات المقبلة، من أصل 120 مقعداً في الكنيست، فيما سيحصل حزب (أزرق أبيض) على 34 مقعدًا، بحسب ما نشر موقع (عكا).

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع شعبية القائمة المشتركة العربية في الكنيست وزيادة عدد مقاعدها في الكنيست إلى 14 مقعداً بدلاً من 13، حصلت عليها خلال الانتخابات الماضية التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكشف الاستطلاع عن حصول كتلة اليمين على 56 مقعداً في الكنيست، فيما حصلت كتلة اليسار والقائمة العربية على 57 مقعداً، فيما حصل حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد، ما يعني بقاء معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

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