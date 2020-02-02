غدًا.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية لبحث (صفقة القرن)

زعماء دول إسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن اجتماعًا طارئًا، سيعقد غدًا الاثنين، على مستوى وزراء الخارجية، بمدينة جدة السعودية؛ لبحث (صفقة القرن).



ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد دعت المنظمة، وسائل الإعلام إلى حضور الاجتماع الطارئ المفتوح، للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية.



وكانت المنظمة، أكدت، في بيان سابق، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لابد أن يكون بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.



وأكدت منظمة التعاون، أن مدينة القدس المحتلة، بموجب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف، يُعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.



وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي، ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.