شؤون فلسطينية

دعاية انتخابية بعد (صفقة القرن).. نتنياهو سيضم بؤر إستيطانية جديدة

دعاية انتخابية بعد (صفقة القرن).. نتنياهو سيضم بؤر إستيطانية جديدة
بؤرة استيطانية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة (13)، أنه من المحتمل أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم بؤر استيطانية صغيرة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

 وبحسب ما نقل موقع (عكا) فإن نتنياهو سيحاول أن يقوم بعملية ضم صغيرة ومحدودة قبل الانتخابات، تتعلق بنقاط استيطانية بمستوطنات وليس الاراضي المحيطة بها، كدعاية انتخابية جديدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام (صفقة القرن).

 وأوضحت القناة أن المستوطنين وعلى رأسهم رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان، يضغطون على نتنياهو؛ للقيام بعملية ضم خلال هذا الأسبوع.

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