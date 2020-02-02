شؤون فلسطينية

شاهد: وصول 15 شاحنة سعودية مُحملة بـ 30 ألف ذبيحة إلى قطاع غزة

شاهد: وصول 15 شاحنة سعودية مُحملة بـ 30 ألف ذبيحة إلى قطاع غزة
احدى الشاحنات السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن استلامها قافلة محملة بـ 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدمة من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة، عبد الهادي الأغا: إن القافلة وصلت قطاع غزة، عبر معبر رفح البري صباح الأحد، وهي مكونة من 15 شاحنة كبيرة، محملة بنحو 30 ألف ذبيحة، وزن كل ذبيحة حوالي 80 كيلو غرام، وفق وكالة (الرأي).

وأضاف الأغا، أنه وفور وصول القافلة إلى معبر رفح توجه وفد من وزارة الأوقاف برفقة وفد من الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام القافلة بشكل رسمي، من الهلال الأحمر المصري، ومن ثم تم تسليمها إلى وزارة الأوقاف وفق ما تم الاتفاق عليه مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أنه سيتم تفريغ حمولة القافلة وتخزينها في ثلاجات كبيرة استأجرتها الوزارة مسبقاً لحفظ اللحوم وضمان سلامتها إلى أن يتم توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، على أن الإعلان عن مواعيد وأماكن التوزيع لاحقًا.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارته ستشرع فورًا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية والصحية اللازمة، في عملية توزيع اللحوم على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، وذلك عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت جملة من المعايير الواضحة والمحددة لاختيار الأسر التي ستستفيد من هذا المشروع، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع، ولجنة أخرى لاستلام القافلة وتوزيعها على مستحقيها، وذلك عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الخيري في القطاع.

وقدم الأغا الشكر باسم الشعب الفلسطيني للمملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية على تنفيذ هذا المشروع الخيري في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.







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