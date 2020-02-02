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  • الرئيس الجزائري: اتفقنا مع تونس على رفض صفقة القرن ودولة فلسطينية على حدود 67

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الرئيس الجزائري: اتفقنا مع تونس على رفض (صفقة القرن)

الرئيس الجزائري: اتفقنا مع تونس على رفض (صفقة القرن)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجود اتفاق تام ومطلق على كل المستويات، مع تونس، بالنسبة للأمور الدولية، في أعقاب مباحثات أجراها مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وعبر الرئيسان عن رفضهما لصفقة القرن، مؤكدا أن الدولتين تطالب وتؤكد على ما تقرر سابقا دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وفق موقع قناة (النهار) الجزائرية.

وفي الكلمة التي ألقاها عقب لقاءه مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال تبون: اتفقنا مع تونس على رفض صفقة القرن ونطالب بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67.

وفي سياق آخر، قال: "اتفقنا على أن يكون الحل في ليبيا داخلي، وابعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي ومنع تدفق السلاح".

وأضاف "ستكون تونس والجزائر هي بداية الحل، في لقاءها مع كل الليبين إما في تونس أو الجزائر، حتى تبدأ ليبيا مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة، عبر انتخابات، بشرط يقبل اقتراحنا من طرف صناع القرار في ليبيا".

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