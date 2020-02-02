فرنسا: لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء (صفقة القرن)













رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إن بلاده لديها علامات استفهام وتحفظات إزاء ما تم إعلانه في خطة السلام الامريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين): "أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائج الجهود إذ منح تنازلات عديدة لإسرائيل كانت موضع رفض فلسطيني قطعي".وتابع لودريان: "نؤيد نقاشاً في الأمم المتحدة كما يطلب الفلسطينيون ونقول نعم لنقاش في مجلس الأمن الدولي".