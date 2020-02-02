العاهل الأردني يؤكد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشدد العاهل الأردني، لدى لقائه اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، على أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد أهمية التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.