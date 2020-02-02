اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعو لإعادة إحياء عملية السلام

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

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رام الله - دنيا الوطن

دعت اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط بشكل عاجل وذلك لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق السلام والعدالة اللذين طال انتظارهما



وأصدرت اللجنة بيانا عقب اجتماعها الذي عقدته في مدينة ستراسبورع الفرنسية ضمن اجتماعات الدورة البرلمانية الشتوية للجمعية بمشاركة وفد فلسطيني، للتعليق على ما يسمى بصفقة القرن، أكدت فيه على أن مبادرة رئيس الولايات المتحدة ترامب المسماة (صفقة القرن) يجب أن تستند إلى المبادئ والقرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.



ودعت اللجنة في بيانها البرلمانيين من إسرائيل وفلسطين الى الاستفادة من مشاركتهم في الجمعية "للمساهمة بشكل مشترك في عملية السلام في الشرق الأوسط ". وضم الوفد الفلسطيني كلا من من عضو المجلس الوطني د. برنارد سابيلا وامين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشه.



وكان اعضاء اللجنة السياسية واللجنة الفرعية حول الشرق الاوسط قد أعربوا بالإجماع عن دعمهم للموقف الفلسطيني الرافض لخطة ترامب حيث أعرب العديد من النواب الاوروبيين عن مخاوفهم من هذه الخطة التي استثنت الفلسطينيين ولم يتم استشارتهم فيها وأكدوا أنها خطة إسرائيلية أمريكية بحتة.



وقدم د. برنارد سابيلا مداخلة قال فيها أن هذه الخطة تجعل منا شعبًا خاضعًا لسيطرة إسرائيل وإلى أجهزتها الأمنية إلى الأبد، وأن الخريطة المقدمة في الخطة تجعل من فلسطين مجموعة من الكانتونات، كما أن الدور الامريكي في صياغة ما يسمى ب(صفقة القرن) انهى بالنسبة لنا اي دور أمريكي في عملية السلام نظرا للانحياز الامريكي الواضح لجانب الإسرائيليين.



وأعرب د.سابيلا عن مخاوفه من دخول المنطقة في دوامة جديدة من العنف والمواجهة بدلاً من إحلال السلام، واشار إلى العديد من البيانات الصادرة عن المنظمات الدينية المسيحية العاملة في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم والتي تؤكد رفضها لمبادرة ترامب حيث وصفتها أنها صفقة تهدف الى إخضاع وإذلال الشعب الفلسطيني،. وطالب سابيلا مجلس أوروبا بدور اكبر وأكثر فعالية في السعي لتحقيق سلام حقيقي وشامل في الشرق الأوسط .



من جانب اخر التقى الوفد الفلسطيني السيد ريك دايمز لتهنئته باسم فلسطين لانتخابه رئيسا جديدا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ممثلا عن بلجيكا وعن تحالف الليبراليين والديمقراطيين في أوروبا. وناقش الوفد مع السيد دايمز المخاطر التي تنطوي على خطة ترامب للسلام، التي همشت شعبنا الفلسطيني وحقوقه وعمقه التاريخي في فلسطين.



وقال الوفد ان المجلس الوطني الفلسطيني وبصفته شريكا من اجل الديمقراطية مع الجمعية، يتطلع الى موقف جاد من مجلس اوروبا داعم لعملية سياسية تحقق السلام العادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الدولية. ووعد السيد دايمز بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل اسماع الموقف الفلسطيني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا



كما وجه د. سابيلا رسالة الى الامين العام لمجلس اوروبا السيدة ماريا بوريش حول خطة السلام المعلنة من قبل الرئيس ترامب قال فيها ان هذه الخطة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الدولية، وانها تقتل فرص تحقيق حل الدولتين الذي يدعمه وينادي به مجلس اوروبا. واكد في رسالته ان هذه الخطة تؤجج نار الصراع بدلاً من تحقيق السلام الدائم. وطالب سابيلا السيدة بوريش بإصدار بيان يوضح موقف مجلس اوروبا من هذا المنعطف الخطر.