فرنسا ترسل 600 جندي إضافي لمنطقة الساحل الأفريقي

من المقرر أن ترسل فرنسا 600 جندي إضافي، لمحاربة متشددين إسلاميين، في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى، وفق ما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.



وأضافت في بيان: أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فيما سينضم جزء‭‭ ‬‬آخر لقوة مجموعة الخمس في منطقة الساحل الأفريقي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



يشار إلى أن لدى فرنسا نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة.







رام الله - دنيا الوطن