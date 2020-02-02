مستوطنون يعتدون على مواطن شرق طوباس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطن بالضرب أثناء رعيه أبقاره قرب منطقة "يرزا" شرق طوباس.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن فيصل مساعيد، وهددوه بالسلاح، أثناء رعيه أبقاره على مقربة من خيامه المقامة في خربة "يرزا" شرق طوباس، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).