مستوطنون يعتدون على مواطن شرق طوباس
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطن بالضرب أثناء رعيه أبقاره قرب منطقة "يرزا" شرق طوباس.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن فيصل مساعيد، وهددوه بالسلاح، أثناء رعيه أبقاره على مقربة من خيامه المقامة في خربة "يرزا" شرق طوباس، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطن بالضرب أثناء رعيه أبقاره قرب منطقة "يرزا" شرق طوباس.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن فيصل مساعيد، وهددوه بالسلاح، أثناء رعيه أبقاره على مقربة من خيامه المقامة في خربة "يرزا" شرق طوباس، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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