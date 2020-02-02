دولي

مسؤول أوروبي كبير يصل إيران هذا الأسبوع لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط

مسؤول أوروبي كبير يصل إيران هذا الأسبوع لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل إلى إيران هذا الأسبوع، للقاء عدد من المسؤولين، في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وسيلتقي بوريل خلال الزيارة يومي الاثنين والثلاثاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال بيان للاتحاد: "لدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة لتخفيف حدة التوتر والسعي لفرص إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة".

وذكر البيان أن "الزيارة ستكون فرصة أيضا لإيصال رسالة التزام قوي من الاتحاد الأوروبي بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي" في إشارة للاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ويقوم التكتل بدور الضامن للاتفاق النووي ولدى بوريل دور رسمي في آلية فض النزاعات في الاتفاق التي فعلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي بعد أن قالت إيران إنها لن تلتزم ببعض القيود المفروضة على المواد النووية بموجبه.

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