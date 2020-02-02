هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل 35 أسيراً من سجن (هشارون) إلى (نفحة)











رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية قامت بنقل جميع الأسرى القابعين في سجن هشارون والبالغ عددهم 35 أسيرا، الى سجن نفحة الصحراوي غالبيتهم من ذوي الأحكام المؤبده.وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الإدارة قامت بهذا الإجراء بذريعة إجراء تفتيشات في أقسام السجن، ولم تبق سوى على أربعة أسرى في غرف العزل، وهم كل من الأسرى (جمال رجوب، وموسى مخامرة، وعمر خرواط، وإبراهيم عبد الحي).