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رفضاً لتكليف علاوي.. تجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية

رفضاً لتكليف علاوي.. تجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية
رئيس الوزراء العراقي محمد توفيق علاوي
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم) اليوم الأحد: إن الاحتجاجات تجددت في بعض المحافظات العراقية، رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وأضافت: أن "محتجين في محافظتي البصرة والديوانية، خرجوا اليوم منددين بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح لمحمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، واعتبروا ذلك تحدياً لرغبة ساحات الاحتجاج".

وكانت عدة محافظات عراقية، شهدت الليلة الماضية، تظاهرات حاشدة لرفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، وهدد المتظاهرون بالتصعيد لـ"تجاهل" مطالبهم.

في السياق، رحبت الخارجية الإيرانية بتكليف علاوي لرئاسة الحكومة العراقية دعماً لاستقلال وسيادة العراق، وفق ما نقلت قناة (الميادين).

 

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