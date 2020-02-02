شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تكشف سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز لـ57 شيكلاً

"المالية" بغزة تكشف سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز لـ57 شيكلاً
أسطوانات غاز - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد، أسباب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى 57 شيكلا.

ونوهت الإدارة العامة للبترول في الوزارة المالية في بيان مقتضب عبر (فيسبوك)، إلى أن "سبب رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم من 55 شيكل إلى 57 شيكل الشهر الحالي شباط/فبراير/2020، أي بزيادة شيكلين، جاء نتيجة طبيعية لرفع سعر الاسطوانة في الضفة الغربية من 62 شيكل إلى 64 شيكل"

وكانت "دنيا الوطن" انفردت على لسان مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، بيان بكر أمس السبت، بأن سعر أسطوانة الغاز ارتفع إلى 57 شيكلاً.

ويشهد قطاع غزة منذ نحو ثلاثة أسابيع أزمة كبيرة في توفر الغاز، بسبب قلة الكميات التي تصل من الجانبين المصري والإسرائيلي.

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