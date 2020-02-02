شؤون فلسطينية

رباح: الوفد القادم لغزة سيكون باسم منظمة التحرير الفلسطينية

رباح: الوفد القادم لغزة سيكون باسم منظمة التحرير الفلسطينية
اجتماع لفصائل فلسطينية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح: إن الوفد الذي سيأتي إلى قطاع غزة، في غضون الأيام المقبلة؛ سيكون وفد لمنظمة التحرير الفلسطينية وباسمها، وليس باسم فصيل.

وأضاف رباح لـ"دنيا الوطن"، أن قرار القيادة الفلسطينية واضح، وهو تشكيل وفد باسم منظمة التحرير، للذهاب إلى قطاع غزة، ولقاء الفصائل، مشيرًا إلى أن الوفد لا يزال في طور التشكيل، وسيكون دوره ادارة حوار وطني في قطاع غزة.

وأوضح أن هذا اللقاء يُمهد لحوار وطني على مستوى الأمناء العامين، لا سيما وأن ستة فصائل مستواها القيادي الأول موجود في الخارج، وهم: "حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، والصاعقة"، مستدركًا: بالتأكيد يوجد صف قيادي أول لهذه الفصائل في الضفة وغزة، ولكن القيادة الأولى والتي بيدها اتخاذ القرار، والتوصل إلى المخرجات المنتظرة من هذا اللقاء الكبير، متواجدة في الخارج.

وأشار رباح إلى أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في ايجاد استراتيجية نضالية كفاحية موحدة لمواجهة صفقة القرن، ومأسستها في اطار منظمة التحرير، والذي يجمع أن يضم ائتلافًا عريضًا بوجود حركتي حماس والجهاد، وكل من هو خارج المنظمة.

وأضاف أن الفصائل ستعمل أيضًا على استعادة الوحدة الوطنية، من خلال منظمة التحرير، واستنهاض كافة الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية، لعزل ترامب وخططته، وتحشيد الدعم للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

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