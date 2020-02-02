حسين حمايل: وفد من الفصائل الفلسطينية سيزور قطاع غزة في الأيام المقبلة

أن أعضاء الوفد من كل الفصائل بالضفة الغربية وقطاع غزة، ولجانها المركزية، وقيادات الفصائل على مستوى عالٍ، ستجتمع بغزة.



وبين حمايل، أن حركة فتح جاهزة لتقديم كل التجهيزات والإمكانيات لإنهاء هذا الأمر، لأن القضية الفلسطينية، يتم التآمر عليها الآن بشكل واضح، ولا يوجد أي مجال لتعطيلها.



وفي سياق متصل، أشار إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس، في جامعة الدول العربية، عمل على إعادة القضية الفلسطينية لقضية مركزية عند كل العرب والمسلمين، في المؤتمرات التي سيتم المشاركة فيها، مضيفاً: أن موقف العرب كان بالإجماع المطلق على أن القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية، مؤكدين فيها على رفضهم الشديد للصفقة، وأن كل الخطوات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية مدعومة من الأمة العربية.



وأضاف، أن هناك إجراءات واضحة منذ البداية، أعلن عنها الرئيس في خطابه، وهي إلغاء وإيقاف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وأن اجتماع الفصائل الذي سيعقد في القطاع هو من أجل إعلان انتهاء الانقسام، والانطلاق كشعب واحد، أمام هذه المؤامرة، وأمام الأعمال الإجرامية التي تطبق ضد الشعب الفلسطيني من الممارسات اليومية، التي تقوم فيها دولة الاحتلال في الضفة الغربية والقطاع.

وأكمل"كل الأمور تعتبر تفاصيل أمام هذه الهجمة الاستعمارية، والمؤامرات التي تحاول النيل من القضية الفلسطينية، نعتقد أنه لا مجال لأي أجندات حزبية لها علاقة في الطروحات، ويجب إنهاء الانقسام الفلسطيني، والخروج ببيان موحد، وأن يلحق هذا الأمر الكثير من القضايا التي لها علاقة ببرنامج وطني مشترك، تُجمع عليه كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا الخطر.