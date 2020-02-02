"الزراعة" بغزة: الاحتلال يرش المبيدات السامة بأراضٍ زراعية شمال شرقي البريج





وأضافت في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أن مجموع مساحة الأراضي الزراعية، التي تضررت المحاصيل المزروعة فيه، أكثر من (400) دونم.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة، بغزة، عبر حسابها على موقع (فيسبوك): إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت اليوم الأحد، برش المبيدات السامة تجاه أرضى المزارعين شمال شرقي البريج، بواسطة طائرة رش زراعي.يشار إلى أن وزارة الزراعة، قدرت قيمة الأضرار المادية، التي لحقت بالمزارعين، نتيجة رش الاحتلال لأراضيهم الواقعة شرقي قطاع غزة بالمبيدات السامة، خلال الأيام القليلة الماضية، قد فاقت المليون وربع المليون دولار.