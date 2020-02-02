بمسيرة منددة بـ (صفقة القرن).. إصابة صحفي عند مدخل الخليل الشمالي





وتسود المسيرات مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تنديداً لإعلان الخطة الأمريكية لعملية السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).





رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفي، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمع المسيرة المنددة بـما يسمى (صفقة القرن) في منطقة رأس الجورة، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، التي جابت شوارع المنطقة، تنديداً ورفضاً للصفقة.