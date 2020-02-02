بالأسماء: الكشف عن أسماء المسافرين عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

وأشارت إلى التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، فيما قالت: إن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.



وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.





كما دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الاثنين.وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر، سيكون للحافلات، الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (101) من كشف (2020/3).