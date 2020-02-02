مزهر يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن مواجهة (صفقة القرن)

المجلس الوطني الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، الرئيس محمود عباس، بضرورة عقد اجتماع قيادي من أجل صياغة استراتيجية وطنية؛ لمواجهة الهجمة الصهيونية.



وأضاف في كلمة له خلال إحدى الفعاليات الرافضة لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) بغزة، أن هذه الاستراتيجية، يجب أن تطوي صفقة الانقسام، وتعيد الشراكة للنضال الفلسطيني، ضمن انتفاضة شاملة تؤسس لانتفاضة عربية قومية لطرد العدوان الأمريكي والوجود الصهيوني على أرضة.



ودعا مزهر القيادة الفلسطينية؛ لترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي إلى أفعال، بالخروج مما وصفه (نفق أوسلو) وسحب الاعتراف بـ "الكيان" ووقف التنسيق الأمني، ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي.



وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على أنه "آن الأوان للمكاشفة، فالأوضاع العامة التي وصلت لها القضية لا تحتمل المماطلة والتسويف"، مشيراً إلى أن شعبنا بحاجة إلى توحيد جهوده في الاستمرار بمشروع العودة والتحرير.



وأكد أنه "يجب قلب الطاولة على هذا العالم الظالم، الذي يريد محو اسم فلسطين"، لافتاً إلى أننا "سنستمر في الكفاح والنضال، حتى تسقط صفقة ترامب نتنياهو".