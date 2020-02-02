الرئاسة الروسية: (صفقة القرن) لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، "بأنه يمكن بالعين المجردة رؤية أن (صفقة القرن) لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي".



وقال: إن رد فعل فلسطين، وعدد من الدول العربية على خطة ترامب، تجعلنا نفكر بمدى قابليتها للحياة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف بيسكوف: "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن".



وكانت الخارجية الروسية قالت في تعليقها على (صفقة القرن): إن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.