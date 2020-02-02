شؤون فلسطينية

نافذ عزام يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل

نافذ عزام يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام: إن  (صفقة القرن) أخطر وأسوأ المخططات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً الاستمرار بمسيرة الجهاد والثورة.

وقال عزام في كلمة له خلال إحدى الفعاليات الرافضة لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) بغزة: إن خيار المقاومة، حتى دحر الاحتلال، خيار لا رجعة عنه، مؤكداً أن المطلوب من الكل الفلسطيني التوحد والاتفاق على استراتيجات لإسقاط الصفقة.

ودعا القيادي في حركة الجهاد، لصياغة مشروع وطني، يستند للثوابت وحقنا الكامل في كل فلسطين، مجدداً الدعوة لعقد اجتماع فوري للأمناء العامين للفصائل، والخروج بتوافق، يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني، التي تُجمع عليها غالبية القوى.

وشدد على أن هذه الخطة والمؤامرة، تستهدف العرب جميعاً، ولذلك "غير مقبول أن نسمع أي موقف، يتماهى مع أمريكا وإسرائيل".

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