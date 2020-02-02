البردويل يطالب بتشكيل هيئة وطنية جامعة لمواجهة (صفقة القرن)

عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل، بضرورة تشكيل هيئة وطنية جامعة لتواجه (صفقة القرن)، وأن تضم أطرافاً عربية وإسلامية.



وأضاف في كلمة له خلال إحدى الفعاليات الرافضة لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) بغزة: أن حركته ترحب بوفد منظمة التحرير القادم لقطاع غزة، داعياً إلى أن يكون الحوار منصبا لبحث آليات الصفقة، وعدم الحديث عن أمور جانبية أخرى.



وأكد البردويل على أن "غطرسة العدو تحتاج لخطوات عملية تتمثل بوقف التنسيق الأمني والاتفاقيات مع الاحتلال".



وتابع: قانون الغدر هو المواجهة وقانون الظلم هو توحيد الصف لمواجهة العدوان، مشيراً إلى أنه آن أوان الصدق في الوحدة ورص الصفوف.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه يجب ترتيب لقاء مقرر على مستوى الأمناء العامين لوضع برنامج عملي في مواجهة (صفقة القرن).



وأدان البردويل بعض المواقف الشاذة عن أطراف عربية، مثمناً كل المواقف الشجاعة التي أدانت (صفقة القرن).