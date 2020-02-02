الخارجية: إسقاط (صفقة القرن) مرتكز لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه

مقر وزارة الخارجية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن إسقاط (صفقة القرن) مرتكز لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال، وإرهاب مستوطنيه.



وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، باسم شعبنا وأمتنا في مواجهة الصفقة، يهدف إلى توفير الحماية لشعبنا من مخاطر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية، في ظل التطبيقات الأمريكية لـ (وعد بلفور).



وحذرت من مغبة استغلال دولة الاحتلال، واليمين الحاكم فيها للمناخات التي أوجدها الإعلان الأميريكي عن الفصل الأخير من (صفقة القرن) أبشع استغلال، وتصعيد عمليات القضم التدريجي التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة، وممارسة أبشع الانتهاكات والإعتداءات، والجرائم بحق أبناء شعبنا في غمرة الإنحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وتدابيره وأدواته.



ودانت الوزارة اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على أهالي البلدة القديمة في الخليل، ومحيطها، بحماية علنية من جنود الاحتلال، وإقدام ميليشياتهم المسلحة على تهديد المواطنين الذين يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة، بهدف ترحيلهم من منازلهم، وسط إجراءات وتدابير قمعية أعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من قطع الحواجز والوصول إلى منازلهم، هذا بالإضافة إلى كيل الشتائم العنصرية لهم.



كما دانت قمع الاحتلال للمسيرات السلمية، التي أنطلقت في كل من قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنديداً بـ (صفقة القرن)، وتعبيراً عن الرفض الشعبي لها، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بين المواطنين.