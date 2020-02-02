بلدية رفح: سنُدرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مدير العلاقات العامة ببلدية رفح، عبد الله اليعقوبي، أن المجلس البلدي الجديد، اعتمد قراراً بإدراج حصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الفرص التوظيفية، وفرص التشغيل المؤقت، التي تعلن عنها البلدية، حسب الاحتياج الوظيفي.جاء ذلك خلال مشاركته بلقاء سياسات حول موائمة مراكز تقديم الخدمة بمحافظة رفح لاستعمال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمته جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة بالشراكة مع مركز العائلة بنادي خدمات رفح التابع لمركز العمل التنموي (معا) ضمن مشروع تعزيز مشاركة اللاجئين الفلسطينيين على التأثير في ظروف معيشتهم بمشاركة بلدية رفح وفريق القادة الشباب وعدة مؤسسات مدنية وحقوقية.وبين اليعقوبي في كلمته التي وصلت "دنيا الوطن"، أن البلدية تحرص على موائمة كافة المرافق الخاصة بها لتوافق استخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً: "مبنى البلدية موائم لذوي الإعاقة الحركية وجاري العمل لمواءمته لذوي الاعاقة السمعية من خلال لوحات إرشادية مخصصة لهم".وأوضح أنه تم تزويد المركز المجتمعي في بلدية رفح بموظفة مختصة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال لغة الإشارة، وتسهيل معاملاتهم في البلدية، ومتابعتها بشكل كامل.واستعرض جهود البلدية على صعيد التواصل مع المؤسسات الخدماتية، واشتراط مواءمة المباني الخاصة بمراكز تقديم الخدمة والمرافق العامة، مردفاً: "طالبنا نقابة المهندسين واللجنة الهندسية المشرفة على إنشاء مسجد العودة، بضرورة مواءمة المسجد، وهو ذات الإجراء المتخذ مع كافة المؤسسات الفاعلة والمركزية، والمقدمة للخدمات بمدينة رفح".