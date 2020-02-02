المحافظ البكري: جسم "حماة الحرم الإبراهيمي" لعب دوراً مهماً بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه

مستوطنون في الخليل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ الخليل، جبرين البكري: إن الجسم الذي تم تشكيله من قبل حركة فتح في البلدة القديمة، تحت اسم حماة الحرم الإبراهيمي

الشريف، لعب دوراً مهماً في إطار العمل من أجل حماية شعبنا في البلدات والقرى وأيضاً المصلين داخل الحرم الإبراهيمي.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أنه وبالرغم من كل الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في محافظة الخليل من قبل المستوطنين، وبحماية من قبل قوات الاحتلال، إلا أن المواطنين، سطّروا وما زالوا أسمى آيات الصمود في وجه العنجهية الاحتلالية.