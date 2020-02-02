محكمة بداية الخليل تحكم بالسجن خمس سنوات على مُدان بتجارة المخدرات





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن محكمة بداية الخليل، أصدرت اليوم حكمها على مدان بتجارة المخدرات بالسجن مدة خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل في مدينة الخليل.



وأوضحت الشرطة، بأنه قد تم إلقاء القبض على هذا المدان من قبل شرطة مكافحة المخدرات، قبل عدة أشهر، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.





رام الله - دنيا الوطنحكمت اليوم، محكمة بداية الخليل، بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف شيكل، على مدان بتجارة المخدرات في الخليل.