مسؤول أوروبي: الأزمة الفلسطينية هي الأكثر تعقيداً في تاريخ البشرية

الاتحاد الأوروبي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس: إن الأزمة الفلسطينية هي "الأكثر تعقيدًا في تاريخ البشرية".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: أن الخطة الأميركية، تطرح عدة تحديات، فيما يخص التعايش بين دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأكد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: بأنهم "ملتزمون بالوصول إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية".



وكان الاتحاد الأوروبي، علق على إعلان خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، يوم الثلاثاء الماضي، بالتزامه "الثابت" بـ "حل الدولتين عن طريق التفاوض وقابل للتطبيق".