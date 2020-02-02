شاهد: الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين يطلق كتاب الأسير هيثم جابر

نظم الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين حفلاً لانطلاق كتاب الأسير هيثم جابر، من الضفة الغربية، والقابع في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن (19 عاماً)، بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإلحاق خسائر كبيرة فيه.





وحضر الحفل لفيف من الكتاب والأدباء، والمختصين في شؤون الأسرى والنشطاء في الحركة الأسيرة، الذي يحاولون الاهتمام بإبداعات الأسرى خلف السجون.





وقال الكاتب شفيق التلولي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الأسير جابر عمل وما زال يعمل على تطوير الكتابة داخل السجون، فيما "نحن نقوم بطباعة هذه الكتابات ودعمها بإمكانيات محدودة وبعمل يليق بتضحيات الأسرى في السجون".





















رام الله - دنيا الوطن