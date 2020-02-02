قيادي بـ (فتح): الرئيس سيتسلح بالموقف العربي باجتماعات عدم الانحياز والقمة الإفريقية ومجلس الأمن



ولفت إلى ضرورة التناغم والانسجام بين الحراك الشعبي والقيادي؛ لتعزيز هذا الحراك الشعبي، والموقف الفلسطيني الموحد؛ لمواجهة الصفقة، وكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، مشيراً في السياق إلى حراك في عدد من الدول العربية والعالمية، وفي الداخل المحتل تنديداً بـ (صفقة القرن). لمخططاتهم..

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ سلفيت د. عبد الله كميل، أهمية الموقف العربي في اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد بالقاهرة أمس، في دعم قضية شعبنا، والحراك الدبلوماسي الفلسطيني، موضحاً أن الرئيس محمود عباس، سيتسلح بهذا الموقف، في اجتماعات دول عدم الانجياز، والقمة الأفريقية ومجلس الأمن .وطالب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، الدول العربية، بأن تضغط على الدول التي تجمعهما مصالح مشتركة، لإجهاض (صفقة ترامب) وكذلك بتحرك عاجل على مستوى المجتمع الدولي، ودعم قرارات الشرعية الدولية،وتوحيد دول العالم في مواجهة الإدارة الأمريكية.وشدّد كميل على ضرورة وحدة الموقف الفصائلي، وتشكيل أطر قيادية للحراك الشعبي والجماهيري، وتوافق الكل الوطني على برنامج نضالي، والوسائل النضالية لهذا الحراك لإجهاض (صفقة القرن)، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة تشكيل لجان حراسة في المناطق المحاذية للمستوطنات، والمناطق المصنفة (ج) للتصدي