أمناء سر أقاليم فتح بالضفة يجتمعون الثلاثاء لوضع برنامج نضالي لمواجهة الاحتلال



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على الموقف الشعبي الموحد في الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وأراضي عام 48 والشتات، ومواصلة الفعاليات الشعبية

التصعيدية في الأيام المقبلة، للتعبير عن رفض ما تسمى بـ (صفقة القرن) ومحاولات الإدارة الأمريكية، تدمير المشروع الوطني.





وطالب محيسن بعقد مؤتمر دولي، تنبثق عنه لجنة من الرباعية لمواصلة النضال وفق قرارات الشرعية الدولية، واصفاً ترامب

بأنه كان ألعوبة في يد المجموعة اليهودية الصهيونية المحيطة به، وأصبح مهزلة أمام العالم، لما وضعه من حلول في المنطقة.



وأشار إلى أن الحراك الدبلوماسي، سيبدأ على المستويات الإسلامية، والإفريقية، والعالم كله، بما فيه مجلس الأمن الدولي، لعقد العديد من اللقاءات خلال الشهر الجاري.

رام الله - دنيا الوطنيعقد أمناء سر أقاليم فتح في المحافظات الشمالية، بعد غد الثلاثاء اجتماعاً؛ لوضع برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة الاحتلال،وذلك بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية والإسلامية.