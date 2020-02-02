قوات الاحتلال تعتقل وتستدعي أربعة مواطنين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها بين المواطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين، فيما استدعت رابعاً بينهم فتى، وأسير محرر.



فقد أفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الفتى محمد جهاد علي صبارنة، بعد اقتحام منزله في بيت أمر شمال الخليل، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن آدم بدوان، والمواطن محمود بدوان من بلدة عزون شرق قلقيلية.



إلى ذلك، سلّم الاحتلال الإسرائيلي، بلاغ استدعاء للأسير المحرر أسيد سليم من مدينة قلقيلية، بعد تفتيش منزله.