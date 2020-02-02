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على خلفية (صفقة القرن).. وزير إماراتي يُعلق على الانتقادات التركية للسعودية

على خلفية (صفقة القرن).. وزير إماراتي يُعلق على الانتقادات التركية للسعودية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الخطاب السياسي التركي، بـ"المتدني"، على خلفية انتقادات الرئيس التركي للسعودية، بشأن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

ونشر قرقاش، تغريدة على (تويتر)، اليوم الأحد، قائلاً: إن "اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة".

وأضاف "مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي، وتعيد إنتاج أوهام استعمارية، ولى زمنها".

وتأتي تصريحات قرقاش بعد يوم واحد من مهاجمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للملكة السعودية قائلاً: "إنني أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره".

وربط أردوغان بين القدس ومكة، قائلاً: "إذا لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

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