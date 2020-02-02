عاجل

  • البردويل: قانون الغدر هو المواجهة وقانون الظلم هو توحيد الصف لمواجهة العدوان

  • مزهر: سنستمر في الكفاح والنضال حتى تسقط صفقة ترامب نتنياهو

  • مزهر: يجب قلب الطاولة على هذا العالم الظالم الذي يريد محو اسم فلسطين

  • مزهر: شعبنا بحاجة إلى توحيد جهوده في الاستمرار بمشروع العودة والتحرير

  • مزهر: آن الأوان للمكاشفة فالأوضاع العامة التي وصلت لها القضية لا تحتمل المماطلة والتسويف

  • الكرملين: (صفقة القرن) لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

مباشر | فعالية بغزة رفضا لصفقة القرن

شؤون فلسطينية

عريقات: الإجماع العربي على موقف القيادة انتصار للرئيس عباس والدبلوماسية الفلسطينية

عريقات: الإجماع العربي على موقف القيادة انتصار للرئيس عباس والدبلوماسية الفلسطينية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض (صفقة القرن)، وعدم التعاطي معها، في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أمس، بالانتصار العظيم للرئيس محمود عباس، والقيادة والدبلوماسية الفلسطينية ولشعبنا.

وثمن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، موقف الأشقاء العرب برفض (صفقة القرن) وعدم التعاطي معها، كونها مشروعاً لا يحمل في طياته القانون الدولي، مبيناً أن العرب قالوا: إن الرئيس محمود عباس، والعرب لديهم المشروع، الذي يحقق السلام، وهو المشروع الذي ينهي الاحتلال، ويجسد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس، ويحل قضية اللاجئين، ويطلق سراح الأسرى، ولا يخرج عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأشار عريقات إلى أن موقف الدول الإسلامية خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً، سيكون الموقف ذاته للعرب برفض (صفقة القرن)، وكذلك الموقف في قمة الاتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل، والتحركات الأخرى، التي ستتواصل في مجلس الأمن، وحركة عدم الانحياز.

وتابع أمين سر تنفيذية منظمة التحرير إلى أن الاستراتيجية الآن على الصعيدين الفلسطيني والدولي، هي الحفاظ على المرجعيات المحددة، وعلى القانون الدولي، ونبذ كل الطروحات الإملائية التي جاء بها فريدمان وكوشنير.

وحول المضامين في (صفقة القرن)، قال عريقات: إن الولايات المتحدة لم تضع حرفاً واحداً بالشق السياسي، وإنما قاموا بنسخ أفكار نتنياهو في 23 أيلول/ سبتمبر عام 2012 وأفكار مجالس المستوطنات، ووضعوا ستة شروط على فلسطين، حتى يطلقوا عليها دولة، أولها: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بيهودية الدولة.

وشدّد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير، على أن هذه ليست صفقة سلام، مؤكداً على أنه لا حل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستقلال فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين.

ونوه عريقات إلى أن المداخل لأمريكا وإسرائيل لفرض (صفقة القرن) هو استمرار فصل الضفة عن قطاع غزة، مؤكداًعلى أنه آن الأوان للصحوة الفلسطينية، وقلب الطاولة على الانقسام والتفكير جدياً بالحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

بلدية رفح: سنُدرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

بلدية رفح: سنُدرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

المحافظ البكري: جسم &#34;حماة الحرم الإبراهيمي&#34; لعب دوراً مهماً بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه

المحافظ البكري: جسم "حماة الحرم الإبراهيمي" لعب دوراً مهماً بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه

محكمة بداية الخليل تحكم بالسجن خمس سنوات على مُدان بتجارة المخدرات

محكمة بداية الخليل تحكم بالسجن خمس سنوات على مُدان بتجارة المخدرات

مسؤول أوروبي: الأزمة الفلسطينية هي الأكثر تعقيداً في تاريخ البشرية

مسؤول أوروبي: الأزمة الفلسطينية هي الأكثر تعقيداً في تاريخ البشرية

شاهد: الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين يطلق كتاب الأسير هيثم جابر

شاهد: الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين يطلق كتاب الأسير هيثم جابر

قيادي بـ (فتح): الرئيس سيتسلح بالموقف العربي باجتماعات عدم الانحياز والقمة الإفريقية ومجلس الأمن

قيادي بـ (فتح): الرئيس سيتسلح بالموقف العربي باجتماعات عدم الانحياز والقمة الإفريقية ومجلس الأمن

أمناء سر أقاليم فتح بالضفة يجتمعون الثلاثاء لوضع برنامج نضالي لمواجهة الاحتلال

أمناء سر أقاليم فتح بالضفة يجتمعون الثلاثاء لوضع برنامج نضالي لمواجهة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل وتستدعي أربعة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل وتستدعي أربعة مواطنين في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية رفح: سنُدرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

بلدية رفح: سنُدرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

المحافظ البكري: جسم &#34;حماة الحرم الإبراهيمي&#34; لعب دوراً مهماً بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه

المحافظ البكري: جسم "حماة الحرم الإبراهيمي" لعب دوراً مهماً بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه

محكمة بداية الخليل تحكم بالسجن خمس سنوات على مُدان بتجارة المخدرات

محكمة بداية الخليل تحكم بالسجن خمس سنوات على مُدان بتجارة المخدرات

قيادي بـ (فتح): الرئيس سيتسلح بالموقف العربي باجتماعات عدم الانحياز والقمة الإفريقية ومجلس الأمن

قيادي بـ (فتح): الرئيس سيتسلح بالموقف العربي باجتماعات عدم الانحياز والقمة الإفريقية ومجلس الأمن

أمناء سر أقاليم فتح بالضفة يجتمعون الثلاثاء لوضع برنامج نضالي لمواجهة الاحتلال

أمناء سر أقاليم فتح بالضفة يجتمعون الثلاثاء لوضع برنامج نضالي لمواجهة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل وتستدعي أربعة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل وتستدعي أربعة مواطنين في الضفة الغربية

عريقات: الإجماع العربي على موقف القيادة انتصار للرئيس عباس والدبلوماسية الفلسطينية

عريقات: الإجماع العربي على موقف القيادة انتصار للرئيس عباس والدبلوماسية الفلسطينية

طالع: رابط الفحص وموعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة

طالع: رابط الفحص وموعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة

منوعات

مايا دياب تكشف عن عيب خلقي نادر بجسدها

مايا دياب تكشف عن عيب خلقي نادر بجسدها

الفنانة الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً.. وفاة اللبنانية &#34;مجدلا&#34;

الفنانة الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً.. وفاة اللبنانية "مجدلا"

ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل

ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ&#34;تليفون في الحمّام&#34;؟

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ"تليفون في الحمّام"؟

شاهد كيف تُحصن فيفي عبده نفسها من الحسد

شاهد كيف تُحصن فيفي عبده نفسها من الحسد

مصرع نجل المذيعة مروة ميمي برصاصة في الرأس

مصرع نجل المذيعة مروة ميمي برصاصة في الرأس

نجل الفنانة أصالة يقتل شاباً مصرياً بسيارته

نجل الفنانة أصالة يقتل شاباً مصرياً بسيارته

بعد أزمة قتيل الفيلا.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة

بعد أزمة قتيل الفيلا.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة

&#34;ذا سيبمسونز&#34; ..&#34;المسلسل المريب&#34; تنبّأ بانتشار &#34;كورونا&#34; قبل 27 عاماً

"ذا سيبمسونز" .."المسلسل المريب" تنبّأ بانتشار "كورونا" قبل 27 عاماً

زوج الصحفية رحاب بدر: &#34;لم تنتحر&#34;

زوج الصحفية رحاب بدر: "لم تنتحر"

عربي

الجيش التركي يُرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

الجيش التركي يُرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

الإمارات تُسجّل خامس حالة مصابة بفيروس (كورونا)

الإمارات تُسجّل خامس حالة مصابة بفيروس (كورونا)

حفتر يقرر مشاركة &#34;الجيش الوطني الليبي&#34; بمحادثات اللجنة العسكرية

حفتر يقرر مشاركة "الجيش الوطني الليبي" بمحادثات اللجنة العسكرية

أهالي الجولان يشرعون بإضراب شامل احتجاجاً على &#34;التوربينات&#34;

أهالي الجولان يشرعون بإضراب شامل احتجاجاً على "التوربينات"