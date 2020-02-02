عريقات: الإجماع العربي على موقف القيادة انتصار للرئيس عباس والدبلوماسية الفلسطينية

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض (صفقة القرن)، وعدم التعاطي معها، في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أمس، بالانتصار العظيم للرئيس محمود عباس، والقيادة والدبلوماسية الفلسطينية ولشعبنا.



وثمن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، موقف الأشقاء العرب برفض (صفقة القرن) وعدم التعاطي معها، كونها مشروعاً لا يحمل في طياته القانون الدولي، مبيناً أن العرب قالوا: إن الرئيس محمود عباس، والعرب لديهم المشروع، الذي يحقق السلام، وهو المشروع الذي ينهي الاحتلال، ويجسد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس، ويحل قضية اللاجئين، ويطلق سراح الأسرى، ولا يخرج عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".



وأشار عريقات إلى أن موقف الدول الإسلامية خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً، سيكون الموقف ذاته للعرب برفض (صفقة القرن)، وكذلك الموقف في قمة الاتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل، والتحركات الأخرى، التي ستتواصل في مجلس الأمن، وحركة عدم الانحياز.



وتابع أمين سر تنفيذية منظمة التحرير إلى أن الاستراتيجية الآن على الصعيدين الفلسطيني والدولي، هي الحفاظ على المرجعيات المحددة، وعلى القانون الدولي، ونبذ كل الطروحات الإملائية التي جاء بها فريدمان وكوشنير.



وحول المضامين في (صفقة القرن)، قال عريقات: إن الولايات المتحدة لم تضع حرفاً واحداً بالشق السياسي، وإنما قاموا بنسخ أفكار نتنياهو في 23 أيلول/ سبتمبر عام 2012 وأفكار مجالس المستوطنات، ووضعوا ستة شروط على فلسطين، حتى يطلقوا عليها دولة، أولها: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بيهودية الدولة.



وشدّد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير، على أن هذه ليست صفقة سلام، مؤكداً على أنه لا حل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستقلال فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين.



ونوه عريقات إلى أن المداخل لأمريكا وإسرائيل لفرض (صفقة القرن) هو استمرار فصل الضفة عن قطاع غزة، مؤكداًعلى أنه آن الأوان للصحوة الفلسطينية، وقلب الطاولة على الانقسام والتفكير جدياً بالحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.