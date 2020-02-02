قيادي بـ (الجهاد) يُعلق على نبأ عقد لقاء سرّي بين "CIA" وفرج والشيخ





وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: أن السلطة تفقد المصداقية أمام شعبها الذي هو مصدر القوة الحقيقي - بعد الله- في التصدي لهذه الصفقة المشؤومة، كما أنها تشجع "الأمريكي والعدو الصهيوني" على التوغل أكثر في تطبيق (صفقة القرن)، وفق تعبيره.



وكان الرئيس محمود عباس، أعلن أمس السبت، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العربية في مقر جامعة الدول العربية، أن العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة مستمرة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب.





لكن الرئيس عباس، أعلن أيضاً أن السلطة، وجهت رسائل إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بأنها ستقطع العلاقات الأمنية مع الجانبين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن (صفقة القرن)، التي يرفضها الفلسطينيون.

رام الله - دنيا الوطنعلق عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد الإسلامي)، محمد الهندي، اليوم الأحد، على نبّاّ نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن لقاء سري عقد بين جهاز المخابرات الأمريكية (CIA) والمسؤولين في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج وحسين الشيخ.وقال الهندي في تسلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أعلن التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان) مساء أمس الأول من شباط/ فبراير عن لقاء سري جرى يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير في مدينة رام الله بين رئيسة (CIA) جينا هاسيل، ومسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، والوزير حسين الشيخ".وأضاف: "تم طمأنة المسؤولة الأمريكية على استمرار عمل أجهزة أمن السلطة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، رغم إعلان (صفقة القرن)،. ولم يخرج أي تعليق من السلطة الفلسطينية حتى الآن".وشدد الهندي على أن أخطر سلوك للسلطة الفلسطينية، هو استمرار أجهزتها الأمنية في العمل مع أجهزة الأمن الأمريكية والصهيونية، تحت ما يسمى التنسيق الأمني، مشيراً إلى أنه إذا لم يتوقف ما يسمى التنسيق الأمني فوراً، فإن السلطة الفلسطينية، تفقد المصداقية أمام كل المؤسسات العربية والدولية، وكل إدانتها لـ (صفقة القرن) وصراخها لن يفيد بشيء.