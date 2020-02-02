قيادي فلسطيني: بحثنا أسماء المشاركين بوفد المنظمة والفصائل الذاهب لغزة





وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الاجتماع بحث أسماء المشاركين في وفد منظمة التحرير والفصائل، الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس، في خطابه أمام اجتماع القيادة الفلسطينية.





وأوضح أبو يوسف، أنه تم التوافق على أسماء الوفد، والذي يتكون من كافة مسؤولي الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيكون أحد أعضاء الوفد، الذي سيصل لقطاع غزة قريباً.





وأضاف: "ننتظر استكمال الإجراءات الخاصة بالتنسيقات وإجراءات التنقل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه تم التوافق على أن يتضمن الوفد ممثلاً واحداً من كل فصيل.





وقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ الأسبوع الماضي: إن وفداً من المنظمة والفصائل، سيذهب لغزة قريباً؛ لعقد اجتماع موسع.

خاص دنيا الوطنكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، تفاصيل اجتماع عقد أمس السبت، بين مسؤولين فصائل منظمة التحرير بمدينة رام الله.